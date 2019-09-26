Приехав на вызов о домашнем избиении, полиция нашла у пьяного петербуржца огромный арсенал огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-26T15:25:30+03:00

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Приехав на рядовой вызов о конфликте с рукоприкладством в семье, полицейские нашли в квартире жителей Петербурга большой арсенал огнестрельного оружия. Сообщение о семейной ссоре на улице Оптиков в Приморском районе поступило правоохранителям около семи часов вечера в среду, 25 сентября. К тому моменту, как стражи порядка прибыли на место, хозяин квартиры, который избил свою жену, ушел из дома.

- В полицию позвонила 34-летняя женщина и рассказала, что ее 59-летний отчим, бывший руководитель строительной фирмы, пьяный избил ее мать. Женщину даже пришлось госпитализировать в больницу, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Во время осмотра квартире, где произошел конфликт, полицейские обнаружили большой арсенал оружия. Хозяин дома хранил пистолеты-пулеметы, автоматы, карабин, обрез винтовки и просто пистолеты. Некоторые из них времен Великой Отечественной войны. Всего правоохранители насчитали 20 штук. Также в «коллекции» были и заготовки для огнестрельного оружия, предметы для снаряжения боеприпасов и изготовления огнестрельного оружия, множество патронов.

Всю находку правоохранители изъяли и отправили на экспертизу для проверки на боеспособность. Отмечается, что у мужчины имеется разрешение только на несколько охотничьих ружей. Сейчас он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU