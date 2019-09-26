2019-09-26T16:27:55+03:00
Происшествия

Петербуржец притворялся заслуженным тренером и заработал почти миллион рублей

Благодаря подложным документам он каждый месяц получал выплаты из городского бюджета
Петр КИБЕР
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Петербуржца будут судить за обман и фальшивое звание заслуженного тренера.Петербуржца будут судить за обман и фальшивое звание заслуженного тренера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нехитрый, но действенный способ заработка долгие годы успешно применял житель Санкт-Петербурга, который имел ежемесячные выплаты как заслуженный тренер России. Вот только звания он не имел, что в итоге и выяснилось.

- Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничества, - сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый принес подложное удостоверение «Заслуженный тренер России» в Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Это позволило ему получать несколько тысяч рублей соцвыплат ежемесячно.

Общий размер незаконного дохода мужчины превысил 900 тысяч. Когда это вскрылось, на петербуржца завели уголовное дело. Теперь ему грозит крупный штраф или даже до шести лет тюрьмы. Рассматривать дело по существу будет Куйбышевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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