Петербурженка пыталась выкупить украденный «Айфон», но осталась и без телефона и без денег
Досадно и обидно должно быть 16-летней петербурженке, которая дважды попалась на уловки злоумышленников. Сначала у нее украли любимый «Айфон», а потом еще и выманили деньги.
- В полицию обратилась мать потерпевшей, которая рассказала, что на остановке автобуса на Гражданском проспекте у ее дочки украли сотовый телефон, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.
Но на этом злоключения девушки не закончились. Злодеи связались с хозяйкой телефона и предложили выкупить его за треть стоимости. Студентка поверила мошенникам и перевела 6,5 тысяч рублей через терминал оплаты некому Андрею.
Но увы, и это была лишь уловка. Вернуть смартфон не удалось. Поняв, что ее обманули дважды, девушка рассказала обо всем маме. Та не стала изобретать велосипед и отправилась в полицию. Общий ущерб семья оценила в 33,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU