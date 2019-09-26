Петербурженка пыталась выкупить украденный «Айфон», но осталась и без телефона и без денег

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-26T16:57:13+03:00

За возвращение украденного "Айфона" петербурженка заплатила 6,5 тысяч., не телефон так и не получила. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Досадно и обидно должно быть 16-летней петербурженке, которая дважды попалась на уловки злоумышленников. Сначала у нее украли любимый «Айфон», а потом еще и выманили деньги.

- В полицию обратилась мать потерпевшей, которая рассказала, что на остановке автобуса на Гражданском проспекте у ее дочки украли сотовый телефон, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Но на этом злоключения девушки не закончились. Злодеи связались с хозяйкой телефона и предложили выкупить его за треть стоимости. Студентка поверила мошенникам и перевела 6,5 тысяч рублей через терминал оплаты некому Андрею.

Но увы, и это была лишь уловка. Вернуть смартфон не удалось. Поняв, что ее обманули дважды, девушка рассказала обо всем маме. Та не стала изобретать велосипед и отправилась в полицию. Общий ущерб семья оценила в 33,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU