Виновник смертельной аварии на Невском проспекте хотел снизить срок

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-26T17:21:45+03:00

Виновник смертельной аварии просил рассмотреть дело в особом порядке, но на сокращенную ответственность не согласились родные погибших. Фото: СОЦСЕТИ

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Сегодня, 26 сентября в Куйбышевском районном суде Петербурга началось рассмотрение дела о смертельной аварии на Невском проспекте, произошедшей в феврале нынешнего года. Тогда надышавшийся веселящим газом водитель черного BMW X6 вылетел на тротуар снес пятерых пешеходов, двое из которых погибли. Следствие шло долго, сам Мурад Касымов уже даже успел выйти из-под стражи, а теперь просил судью рассмотреть дело в особом порядке.

- Уроженец Азербайджана, гражданин России, образование средне-специальное, не работает, холост, детей нет, не судим, - так звучат данные обвиняемого, которые приводит «Мойка 78».

При этом началось разбирательства с прошения адвокатов Касымова об ускорении процесса. Этому должен способствовать особый порядок рассмотрения дела - без исследования доказательств, на которые уйдет много времени. При этом обвиняемый признает вину, но в таком случае не получает более двух третей возможного наказания.

Впрочем, потерпевшая сторона от предложения отказалась. Они готовы ждать, но требуют максимального наказания. Следующее заседание назначено на 2 октября. Тогда начнутся слушания по существу дела.

ИСТОЧНИК KP.RU