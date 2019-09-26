2019-09-26T17:37:25+03:00
Общество

В газетных киосках в Санкт-Петербурге расширится ассортимент газировок и булочек

Такое поручение дал Владимир Путин по итогам встречи с руководителями печатных СМИ
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В газетных киосках Санкт-Петербурга расширят ассортимент газировок и булочек.В газетных киосках Санкт-Петербурга расширят ассортимент газировок и булочек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге по поручению президента Владимира Путина будут совершенствовать киоски с продажей печатной продукции. Такая информация появилась на официальном сайте Кремля. Сообщается, что развитие коснется сферы расширения ассортимента сопутствующих товаров.

- В частности, предлагается включить в их ассортимент безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные товары, - говорится на сайте Кремля.

Известно, что также будет проводится анализ других, уже реализуемых мер по развитию газетно-журнальных киосках в Санкт-Петербурге.

К слову, такое поручение получили все регионы России по итогам встречи президента с руководителями российских печатных СМИ в феврале 2019 года. Датой для подведения итогов по развитию сети киосков объявлен срок до первого ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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