2019-09-26T17:38:54+03:00
Происшествия

Плюс один в копилку: Об «Мост глупости» разбился очередной грузовик

Это уже 172-я жертва коварной переправы в Петербурге и 10-я в 2019 году
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Под Мостом глупости в Петербурге застрял 172-й грузовикПод Мостом глупости в Петербурге застрял 172-й грузовикФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

«Мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге добавил в свою «копилку» еще один грузовик, который не смог проехать под железнодорожной переправой. В четверг, 26 сентября, белый фургон буквально врезался в мост и разлетелся на части. Авария произошла все по одной и тоже причине, что и предыдущие, почти 200 ДТП.

- Совсем недолго пришлось ждать 172-го. Продолжаю нарезать ровными дольками. Наверное, пора чинить оторванные предупреждающие конструкции, - написал в своем шуточном Twitter «Мост глупости».

Как бороться с водителями, которые один за другим застреваю под мостом, обвешенным предупреждениями и указателями о том, что автомобиль высотой больше 2,7 метром не пройдет, дорожники и сами автомобилисты уже не знают. Горожане в шутку предложили повесить над переправой новый баннер с надписью «Мост глупости» и счетчиком, чтобы самонадеянным водителям грузовиков стало сразу понятно, что попытка проехать под переправой гарантирует попадание в историю про дураков.

В 2019 году об "Мост глупости" разбились уже 10 грузовиков, что все же поменьше, чем в прошлом году. Однако горожане очень ждут, что до нового года еще появится юбилейная цифра в 180 или 200 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивный пешеход ударил по голове беременную девушку в Петербурге
Фонд «Старость в радость» и компания Essity запускают эстафету добрых дел
МИД объяснил, как иностранцы смогут приезжать в Петербург по электронным визам
В газетных киосках в Санкт-Петербурге расширится ассортимент газировок и булочек
Виновник смертельной аварии на Невском проспекте хотел снизить срок
Петербурженка пыталась выкупить украденный «Айфон», но осталась и без телефона и без денег
Петербуржец притворялся заслуженным тренером и заработал почти миллион рублей
Вандалы облили синей краской припаркованный Mercedes в Петербурге
Рождественская ярмарка-2019 в Санкт-Петербурге пройдет на Манежной площади и Малой Садовой улице
Детского тренера, обвиняемого в многократном изнасиловании маленького мальчика в Ленобласти, отправили в СИЗО
Этап «Формулы-1» могут перенести из Сочи в Петербург
Приехав на вызов о домашнем избиении, полиция нашла у пьяного петербуржца огромный арсенал огнестрельного оружия
В Выборгском замке начнут работать гиды дополненной реальности
«Кто слил фото»: Рассказавшего в сети о стрельбе на Калининской овощебазе, ищут люди с рынка
В садоводстве под Петербургом нашли труп дачницы с мягкой игрушкой во рту
В Санкт-Петербурге задержали трех взломщиков банкомата
Знаменитый ресторан Матильды Шнуровой откроется на «Новой Голландии»
В Смольном заверили, что знаменитых «Митьков» выселять не будут
Китайских студентов в Петербурге стало в два раза больше
28-летнего петербуржца разыскивают за изнасилование малолетней девочки
В Ленинградской области в колодце нашли тело пропавшего мужчины