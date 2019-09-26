Плюс один в копилку: Об «Мост глупости» разбился очередной грузовик

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-26T17:38:54+03:00

Это уже 172-я жертва коварной переправы в Петербурге и 10-я в 2019 году

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«Мост глупости» на Софийской улице в Санкт-Петербурге добавил в свою «копилку» еще один грузовик, который не смог проехать под железнодорожной переправой. В четверг, 26 сентября, белый фургон буквально врезался в мост и разлетелся на части. Авария произошла все по одной и тоже причине, что и предыдущие, почти 200 ДТП.

- Совсем недолго пришлось ждать 172-го. Продолжаю нарезать ровными дольками. Наверное, пора чинить оторванные предупреждающие конструкции, - написал в своем шуточном Twitter «Мост глупости».

Как бороться с водителями, которые один за другим застреваю под мостом, обвешенным предупреждениями и указателями о том, что автомобиль высотой больше 2,7 метром не пройдет, дорожники и сами автомобилисты уже не знают. Горожане в шутку предложили повесить над переправой новый баннер с надписью «Мост глупости» и счетчиком, чтобы самонадеянным водителям грузовиков стало сразу понятно, что попытка проехать под переправой гарантирует попадание в историю про дураков.

В 2019 году об "Мост глупости" разбились уже 10 грузовиков, что все же поменьше, чем в прошлом году. Однако горожане очень ждут, что до нового года еще появится юбилейная цифра в 180 или 200 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU