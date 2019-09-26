2019-09-26T17:42:19+03:00
Общество

Фонд «Старость в радость» и компания Essity запускают эстафету добрых дел

Акция продлится с 1 по 31 октября 2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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Фото предоставлено компанией Essity.Фото предоставлено компанией Essity.
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Октябрь обещает быть теплым на добрые события: в преддверии Дня пожилого человека, который отмечают 1 октября, фонд помощи «Старость в радость» и идейный вдохновитель благотворительной кампании, международный производитель товаров для гигиены и здоровья компания Essity, вновь напомнят жителям Москвы и Санкт-Петербурга, что делать добро просто!

Основной темой благотворительной кампании было и остается обеспечение качественной заботы за пожилыми людьми, которые столкнулись с недержанием. Для фонда «Старость в радость» и компании Essity это уже пятая совместная акция. За время проведения акций большое количество подопечных домов престарелых в разных регионах России получили такие необходимые товары, как урологические прокладки, подгузники-трусы для взрослых, подгузники для взрослых, пеленки.

«У заботы есть имя – TENA» – под таким слоганом 1 октября возьмет начало благотворительная акция, партнером которой впервые выступает сеть социальных аптек «Столички». Механика акции состоит в отчислении денежных средства фонду, а именно двадцать рублей с каждой упаковки продукции TENA, купленной в аптеках «Столички» в Москве и Санкт-Петербурге, будут переданы на благотворительные цели фонду «Старость в радость». Акция продлится с 1 по 31 октября 2019 года.

С 3 по 30 октября к благотворительной кампании присоединится сеть супермаркетов «Перекресток», и под уже ставшим многим знакомым лозунгом «Ваша любовь – в вашей заботе» поможет собрать товары категории «Уход при недержании». В акции принимают участие 50 магазинов сети «Перекресток» в Москве. Чтобы поддержать акцию «Ваша любовь – в вашей заботе», необходимо приобрести в одном из супермаркетов «Перекресток», участвующих в акции, товар категории «Уход при недержании» и опустить его в специальный благотворительный бокс рядом с кассами. Собранная продукция распределяется и доставляется в дома престарелых сотрудниками фонда и волонтерами компании Essity.

ИСТОЧНИК KP.RU

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