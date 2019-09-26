Агрессивный пешеход ударил по голове беременную девушку в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-26T18:19:13+03:00

Мужчина накинулся на женщину, которая снимала его на видео

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Неадекватный мужчина ударил беременную девушку по голове в центре Петербурга. Днем в четверг, 26 сентября, девушка заметила конфликт между водителем и пешеходом на Кронверском проспекте и начала снимать все на видео. Однако когда автомобилист уехал, агрессивный горожанин подошел к очевидице, попытался отнять у нее телефон и стукнул.

- Неадекватный молодой человек переходил улицу в неположенном месте у дома 23 по Кронверскому проспекту, где парковался водитель. Чуть не произошел наезд, неадекват накинулся на автомобилиста, ударил машину, звал на дуэль, - рассказала пострадавшая женщина.

Водитель вел себя очень спокойно, понял, что не хочет ввязываться в драку и уехал. Девушка все это снимала на камеру мобильного телефона. Это увидел агрессивный мужчина, подошел к женщине, начал отнимать у нее смартфон и ударил беременную по голове стопкой бумаг.

Травм беременная девушка не получила. Однако рассказала об этом в соцсети и опубликовала видео, на котором агрессивный мужчина ругается трехэтажным матом.

ИСТОЧНИК KP.RU