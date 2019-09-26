Строителей Фрунзенского радиуса намерен обанкротить Сбербанк
Сбербанк планирует подать иск о намерении обанкротить компанию по строительству метрополитена в Петербурге «Метрострой». 26 сентября на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей появилось интригующее сообщение.
- Сбербанк уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой», - говорится в тексте сообщения на портале «Федресурс».
Напомним, что у «Метростроя» и ранее были сложности. В одно время предприятие много задолжало своим работникам. С конца 2018-го по начало 2019-го из-за многомесячных задержек зарплаты метростроевцы бастовали и устраивали голодовки. Долги предприятия доходили до 26 миллиардов рублей. Тогда проблему решили при участии Смольного и Газпромбанка.
ИСТОЧНИК KP.RU