Строителей Фрунзенского радиуса намерен обанкротить Сбербанк

СЕГОДНЯ 21:07 2019-09-26T21:10:03+03:00

Раньше «Метрострою» помогли Смольный и Газпромбанк. Как будет сейчас - неизвестно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сбербанк намерен идти в арбитражный суд для того, чтобы признать «Метрострой» банкротом

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Сбербанк планирует подать иск о намерении обанкротить компанию по строительству метрополитена в Петербурге «Метрострой». 26 сентября на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей появилось интригующее сообщение.

- Сбербанк уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой», - говорится в тексте сообщения на портале «Федресурс».

Напомним, что у «Метростроя» и ранее были сложности. В одно время предприятие много задолжало своим работникам. С конца 2018-го по начало 2019-го из-за многомесячных задержек зарплаты метростроевцы бастовали и устраивали голодовки. Долги предприятия доходили до 26 миллиардов рублей. Тогда проблему решили при участии Смольного и Газпромбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU