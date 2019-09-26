Петербуржцам советуют не лезть к лисам в городе

СЕГОДНЯ 21:44 2019-09-26T21:44:44+03:00

В комитете отмечают, что голодная лиса всегда здоровая и находится в естественной среде обитания. Фото: СОЦСЕТИ

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Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга просит не тревожить лис, выбегающих в город. За последнее время диких животных не раз видели на территории Северной столицы. Например, одна лиса ждала электрички возле станции в Лахте, а другая переломанная и обессиленная попала в руки волонтеров центра «Велес».

- Вблизи лесонасаждений и некоторых охраняемых природных территорий мы установили предупреждающие знаки «Дикие животные». Это естественная среда обитания для зверей, пусть она и находится вблизи города. Но лис лучше не трогать, так они не представляют опасности для человека. Если они голодные, то точно здоровые, - передает пресс-служба комитета по природопользованию.

Чтобы не вызывать агрессии у животного, к нему лучше не подходить, не пытаться накормить или привлечь внимание. Более того, лучше вообще не предпринимать никаких действий, даже если лисе требуется помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU