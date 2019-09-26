Петербуржцам советуют не лезть к лисам в городе
Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга просит не тревожить лис, выбегающих в город. За последнее время диких животных не раз видели на территории Северной столицы. Например, одна лиса ждала электрички возле станции в Лахте, а другая переломанная и обессиленная попала в руки волонтеров центра «Велес».
- Вблизи лесонасаждений и некоторых охраняемых природных территорий мы установили предупреждающие знаки «Дикие животные». Это естественная среда обитания для зверей, пусть она и находится вблизи города. Но лис лучше не трогать, так они не представляют опасности для человека. Если они голодные, то точно здоровые, - передает пресс-служба комитета по природопользованию.
Чтобы не вызывать агрессии у животного, к нему лучше не подходить, не пытаться накормить или привлечь внимание. Более того, лучше вообще не предпринимать никаких действий, даже если лисе требуется помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU