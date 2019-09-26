Проект реконструкции вестибюля «Фрунзенской» оценили в 208 млн
26 сентября «Петербургский метрополитен» подал заявку на разработку проектной документации на реконструкцию вестибюля станции «Фрунзенская». Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок.
- Помимо проекта реконструкции вестибюля требуется полная замена эскалаторов и создание единого диспетчерского центра метрополитена. Начальная цена контракта составляет 208 миллионов рублей, - говорится в заявке.
Соревноваться предлагают исключительно предприятиям среднего и малого бизнеса. Итоги конкурса подведут уже 18 октября. Завершить все работы требуют в декабре 2021 года. Напомним, для реконструкции «Фрунзенской» станции уже устраивали конкурс три года назад. Однако тогда победу подрядчика оспорили. Прошлый проект активно обсуждался горожанами, поскольку вестибюль хотели построить в виде стеклянного «паука».
ИСТОЧНИК KP.RU