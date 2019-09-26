Проект реконструкции вестибюля «Фрунзенской» оценили в 208 млн

СЕГОДНЯ 22:12 2019-09-26T22:12:19+03:00

В прошлом вестибюль хотели превратить в "паука". Фото: "Петербургский метрополитен"

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26 сентября «Петербургский метрополитен» подал заявку на разработку проектной документации на реконструкцию вестибюля станции «Фрунзенская». Соответствующая запись появилась на сайте госзакупок.

- Помимо проекта реконструкции вестибюля требуется полная замена эскалаторов и создание единого диспетчерского центра метрополитена. Начальная цена контракта составляет 208 миллионов рублей, - говорится в заявке.

Соревноваться предлагают исключительно предприятиям среднего и малого бизнеса. Итоги конкурса подведут уже 18 октября. Завершить все работы требуют в декабре 2021 года. Напомним, для реконструкции «Фрунзенской» станции уже устраивали конкурс три года назад. Однако тогда победу подрядчика оспорили. Прошлый проект активно обсуждался горожанами, поскольку вестибюль хотели построить в виде стеклянного «паука».

ИСТОЧНИК KP.RU