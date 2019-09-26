«Пусть тебе приснится…»: Рейс в Майорку на 10 часов задерживают в Пулково

СЕГОДНЯ 22:41 2019-09-26T22:41:17+03:00

Рейс должен был вылететь еще после полудня, поэтому люди ждут отправления как могут. Фото: СОЦСЕТИ

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Рейс «Санкт-Петербург - Пальма-де-Майорка» пока только снится его пассажирам. Вылет самолета на 10 часов задерживают в Пулково. Более 200 путешественников застряли в аэропорте. Многие хотели отправиться на теплый курорт с детьми, поэтому откладывающийся отпуск еще сильнее испытывает нервы петербуржцев.

Исходя из данных онлайн-таблицы Пулково, самолет «Азур эйр» должен был вылететь в 13:55 дня, но некие технические неисправности задержали рейс. Новое отправление назначено на 23:40. Проблема дошла до прокуратуры.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту длительной задержки рейса. Известно, что неисправность самолета устраняют. В данный момент авиакомпания обеспечила всех пассажиров напитками, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU