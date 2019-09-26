Неизвестное тело в машине инкассации перепугало петербуржца

СЕГОДНЯ 23:22 2019-09-26T23:22:50+03:00

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Вечером 26 сентября петербуржца сильно напугал броневой автомобиль неизвестного банка, в котором лежало бездыханное тело. Неизвестный был одет в красную спортивную одежду и маску из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Только спустя некоторое время мужчина понял, что видит перед собой манекен. Осмотревшись на месте, он заметил машины полиции, внешний вид которых совсем не похож на реальный. Но это не помешало петербуржцу сострить в соцсетях и попытаться ужаснуть других горожан. Однако их было не обмануть.

- Да ты круче Петросяна! Сделай искусственное дыхание, может он ещё живой.

- Просто сожги броневик и нет проблем!

- Тут кино снимают, вам только к психиатру!

Вот бы реальные полицейские ездили на таких стильных "Ауди". Фото: СОЦСЕТИ

Скорее всего, это декорации фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» от Bubble Studios. Съемки киноадаптации российского комикса сейчас вовсю ведутся на улицах Петербурга. Согласно информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, из-за этого 26 сентября частично перекрыли улицу Галерную, Труда и переулок Замятина. Напомним, что декорации «Майора Грома» и ранее удивляли горожан: например, фургон, пробивший насквозь автобус на перекрестке Некрасова и Радищева.

Хорошо, что эта эффектная авария ненастоящая. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU