Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020

СЕГОДНЯ 00:03 2019-09-27T00:03:09+03:00

Максимальная стоимость проживания на день в хостеле должна быть не выше 5 тысяч рублей

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Правительство РФ распорядилось ограничить цены на отели, гостиницы и хостелы в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы по футболу летом 2020 года. Это необходимо для борьбы со спекулянтами и ростом услуг проживания.

- Для пятизвездочных отелей максимальная стоимость за сутки не будет превышать 525 тысячи рублей, для четырехзвездочных 94 тысячи, для трехзвездочных 30 тысяч, для двухзвездочных 12 тысяч и для гостиниц с одной «звездой» - 7,8 тысяч. Что касается хостелов, то им не следует превышать сумму в 5 тысяч за однодневное проживание, - говорится в проекте Минэкономразвития на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас исполнительные органы государственной власти проинформируют о ценовой политике всех владельцев гостиниц Петербурга. Добавим, что нарушителей будут быстро устанавливать. Во время ЧМ-2018 по футболу выявили 756 случаев завышения стоимости проживания. Сумма административных штрафов составила 9,2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU