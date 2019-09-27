В болотах Ленобласти откопали Ил-2 времен ВОв вместе с останками летчика

СЕГОДНЯ 00:37 2019-09-27T00:41:24+03:00

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Курсанты Академии МЧС нашли и откопали Штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Находку обнаружили в густых лесах близ города Мга. Молодые специалисты поисковой спасательной группы набрели на обломки на болотистой местности. В ходе тяжелейших раскопок стало понятно, что многие фрагменты самолета до сих пор находятся в отличном состоянии. Это снаряды, детали фюзеляжа и фрагменты крыльев.

- Курсанты также нашли останки пилота. Им оказался сержант Гулякин Николай Трофимович 1921 года рождения. Он служил в 211-м штурмовом авиаполку и, к сожалению, взорвался над целью 31 августа 1942 года. Родственники летчика найдены. В ближайшее время сотрудники академии передадут им все личные вещи погибшего героя, - сообщает пресс-служба МЧС России.

Многие фрагменты самолета до сих пор в отличном состоянии. Фото: пресс-служба МЧС России

Добавим, что за время Второй мировой войны заводы произвели больше 36 тысячи самолетов Ил-2. Штурмовиков до смерти боялись немцы. Враги называли Ил-2 «Черной смертью» или «Летающим танком».

ИСТОЧНИК KP.RU