Грузовик с манипулятором собрал «пирамидку» из «Шкоды» и «Рено» на проспекте Королева

СЕГОДНЯ 01:12 2019-09-27T01:14:45+03:00

Надпись на асфальте рядом с ДТП хоть как-то приободряет пострадавших. Фото: СОЦСЕТИ

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Вечером 26 сентября в Приморском районе на проспекте Королева «Шкода» влезла под «Рено Дастер». "Пирамидка" из машин зацепила впереди стоящее припаркованное авто. По словам очевидцев, неудачно сообразил на троих водитель грузовика с манипулятором. Он позабыл про неубранную выносную опору и пододвинул несчастную «Шкоду» аккурат под кроссовер. Пользователей соцсетей насмешило необычное ДТП.

- А можно попросить этот манипулятор проехать по нашему двору? Тут так не хватает парковочных мест, освободил бы нам!

- В Мурино недавно было похожее ДТП и тоже «Дастер» оказался наверху. Понятно, теперь, если увижу этого товарища, то буду крайне осторожна!

Что сказать - сообразили на троих. Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. А пока водитель грузовика разбирается с тем, как правильно использовать аутригер, на асфальте рядом с аварией красуется милая надпись – «Все будет хорошо!». Возможно, хотя бы она успокоит нервы пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU