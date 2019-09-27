Грузовик с манипулятором собрал «пирамидку» из «Шкоды» и «Рено» на проспекте Королева
Вечером 26 сентября в Приморском районе на проспекте Королева «Шкода» влезла под «Рено Дастер». "Пирамидка" из машин зацепила впереди стоящее припаркованное авто. По словам очевидцев, неудачно сообразил на троих водитель грузовика с манипулятором. Он позабыл про неубранную выносную опору и пододвинул несчастную «Шкоду» аккурат под кроссовер. Пользователей соцсетей насмешило необычное ДТП.
- А можно попросить этот манипулятор проехать по нашему двору? Тут так не хватает парковочных мест, освободил бы нам!
- В Мурино недавно было похожее ДТП и тоже «Дастер» оказался наверху. Понятно, теперь, если увижу этого товарища, то буду крайне осторожна!
Что сказать - сообразили на троих. Фото: СОЦСЕТИ
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. А пока водитель грузовика разбирается с тем, как правильно использовать аутригер, на асфальте рядом с аварией красуется милая надпись – «Все будет хорошо!». Возможно, хотя бы она успокоит нервы пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU