2019-09-27T01:51:58+03:00
Общество

В Финляндию отправится тестовая «Ласточка» из Петербурга

Тестовый запуск скоростной электрички состоится уже в эти выходные 28 сентября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Когда поезд поедет в Финляндию на постоянной основе, все еще неизвестно.Когда поезд поедет в Финляндию на постоянной основе, все еще неизвестно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Скоростная электричка «Ласточка» наконец-то отправится в Финляндию. Это произойдет в субботу 28 сентября. Правда – пока в тестовом режиме. На рейсе «Санкт-Петербург - Иматра» будут присутствовать представители уполномоченных органов обеих стран.

- По данным представителей Росгранстроя, тестовая поездка позволит пилотной группе выявить «белые пятна» в инфраструктуре и сложности, которые могут поджидать электропоезд во время работы с пассажирами, - пишет Peterburg2.

Дата запуска электрички в Финляндию на постоянной основе по-прежнему неизвестна. Напомним, что такая «Ласточка» позволит разгрузить пограничные пункты пропуска. Сейчас в Иматра принимает лишь грузовые составы. В Светлогорске, через который предположительно поедет электричка, уже разработан временный порядок прохождения границы для пассажиров и даже для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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