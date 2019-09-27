В Финляндию отправится тестовая «Ласточка» из Петербурга
Скоростная электричка «Ласточка» наконец-то отправится в Финляндию. Это произойдет в субботу 28 сентября. Правда – пока в тестовом режиме. На рейсе «Санкт-Петербург - Иматра» будут присутствовать представители уполномоченных органов обеих стран.
- По данным представителей Росгранстроя, тестовая поездка позволит пилотной группе выявить «белые пятна» в инфраструктуре и сложности, которые могут поджидать электропоезд во время работы с пассажирами, - пишет Peterburg2.
Дата запуска электрички в Финляндию на постоянной основе по-прежнему неизвестна. Напомним, что такая «Ласточка» позволит разгрузить пограничные пункты пропуска. Сейчас в Иматра принимает лишь грузовые составы. В Светлогорске, через который предположительно поедет электричка, уже разработан временный порядок прохождения границы для пассажиров и даже для животных.
ИСТОЧНИК KP.RU