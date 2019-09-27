2019-09-27T02:21:18+03:00
Происшествия

Обманщиков 10 тысяч дольщиков в Петербурге установили в МВД

Ущерб от мошенников оценивают в 6 миллиардов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция встретилась с обманутыми дольщиками. Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛОПолиция встретилась с обманутыми дольщиками. Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО
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26 сентября МВД России по Петербургу и Ленобласти приняло у себя граждан, пострадавших в сфере долевого строительства. На встрече присутствовали следователи, экономическая полиция и лично начальник главка генерал-майор Роман Плугин. Одиннадцать несчастных дольщиков просили хоть какие-то сведения о результатах уголовных дел по фактам мошенничества.

- Лица, причастные к преступлениям, установлены. Им уже предъявили обвинения. Известно, что это представители компаний «Норманн», «СпецКапСтрой», «Город», «Мегаполис», «О2 Девелопмент». По нашей информации, ими не были достроены более 10 жилых комплексов. Пострадавших от их рук почти 10 тысяч человек, а ущерб составил порядка 6 миллиардов рублей, - передает слова, сказанные дольщикам на встрече, пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим дали подробные юридические консультации. Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО

Потерпевшим дали подробные юридические консультации. Фото: пресс-служба МВД по СПб и ЛО

Добавим, что это все-таки промежуточные итоги по восстановлению справедливости. Неизвестно, сколько в итоге продлятся запутанные дела. Сейчас дольщикам активно дается юридическая консультация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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