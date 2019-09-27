Жители Купчино на видео сняли как ночью горела и взрывалась иномарка

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-27T08:24:03+03:00

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Шум, гам, хлопки взрывов и вой сирен пожарной машины могли слышать ночью пятницы жители Купчино. Причиной этому стало ЧП на Пловдивской улице, где на автостоянке полыхала иномарка. Выбежавшие на улицу люди успели снять полыхающее авто на видео.

- Ночью в 2:00 между Пловдивской и Каштановой аллеей, напротив дома 6, на стоянке хлопнул и загорелся автомобиль. Сотрудники стоянки до приезда пожарных тушили машины своими силами, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

По их словам, пожарные приехали в течении пяти минут, но даже за такой короткий срок автомобиль успел сгореть полностью. Вдобавок огонь зацепил и соседнюю иномарку.

- У «Шевроле» сгорели сгораемые части, в припаркованном рядом «Киа» оплавились части кузова. В 02:47 пожар ликвидирован. Выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава, -сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Пострадавших физически среди людей, по счастью, не оказалось. А вот моральные и финансовые потери владельца сгоревшей машины оценить сможет лишь он сам. Остается надеяться, что машина была застрахована от подобных ЧП.

В Купчино ночью полыхала иномарка.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU