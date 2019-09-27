2019-09-27T08:48:08+03:00
Общество

В пятницу и субботу Петербург накроет магнитная буря

У метеозависимых горожан может начать болеть голова
Петр КИБЕР
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Вечером пятницы и в выходные в Петербурге будет магнитная буря. Фото: gismeteo.ruВечером пятницы и в выходные в Петербурге будет магнитная буря. Фото: gismeteo.ru
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Если ближе к ночи в пятницу у петербуржцев начнет болеть голова, то это не отговорка любимой супруги (или мужа) от близости, а влияние космоса. Точнее Солнца. Именно активность на нашем светиле приводит к магнитным бурям на Земле, которые и влияют на здоровье. Чаше всего начинает гудеть именно голова. Поэтому не злитесь на родных и близких, а помогите им пережить неприятный момент.

Слабая магнитная буря начнется в Петербурге примерно в девять вечера пятницы, 27 сентября. Она будет набирать «обороты» и выйдет на пик в период с шести до девяти часов утра субботы, а потом пойдет на спад. Об этом сообщают специалисты портала GisMeteo.

Вторая, но уже небольшая волна активности произойдет в ночь с субботы на воскресенье. Впрочем, надо сказать, что нынешние бури окажутся слабыми и умеренными - на 5 и 6 баллов по 10-балльной шкале. Поэтому есть надежда, что все пройдет без видимых последствий для здоровья горожан. Ну а метеозависимым петербуржцам все же стоит поберечься лечь спать пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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