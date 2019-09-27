2019-09-27T09:02:59+03:00
Звезды

В Гатчине отметят юбилей Павла Первого

В нынешнем году со дня рождения императора исполняется 265 лет
Петр КИБЕР
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Дворец в Гатчине станет центром торжеств в честь юбилея Павла I.Дворец в Гатчине станет центром торжеств в честь юбилея Павла I.Фото: Артем КИЛЬКИН
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29 сентября Гатчинский дворец станет центром торжеств, посвященных Павлу I. В нынешнем году (1 октября) исполняется 265 лет со дня рождения пусть не самого однозначного, во многом скандального, но императора Российской империи. А именно Гатчина и реконструированный по повелению Павла дворец, были его любимыми местами.

- На плацу перед Гатчинским дворцом можно увидеть историческую реконструкцию развода караула. Действо повторится четыре раза: в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. В 13.00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Павлу I, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре.

Кроме этого гостей праздника ожидает тематическая экскурсия «Поэма о Павле» (начало в 14:30), в ходе которой экскурсоводы расскажут о «рыцаре на троне», какназывали императора, о мистических эпизодах в его жизни, о пресловутой военщине времен царствования Павла I и его кулинарных предпочтениях.

Все это будет проходить во дворце, который сам монарх очень любил. 1783 году он получил имение в подарок от своей матери императрицы Екатерины II. Именно при Павле дворец был сильно перестроен: парадные залы отделали по последней моде, а в знаменитом теперь парке появились регулярные сады, павильоны, каменные ворота и мосты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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