Из Любашинского сада пропала фигурка ангела

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-27T09:32:42+03:00

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Всего месяц простоял отреставрированный Любашинский сад без того, чтобы не пострадать от рук вандалов. Лишь 24 августа здесь торжественно открыли новое общественное пространство с зелеными зонами, фонтаном и беседкой в центре водного сооружения. Именно там, на скамейке сидел символ сада - крылатый ангел. Но теперь он украден.

- Пропал ангел из Любашинского сада, - печально сообщают в соцсетях местные жители.

От фигурки остался только железный штырь арматуры, на котором и крепилась фигурка. Торчащую из скамейки железку пока заботливо обмотали тряпками, чтобы кто-нибудь невнимательный не повредил себе нижнюю часть спины.

А горожане с тоской вспоминают ангела и клянут вандалов, которые могли совершить такое варварство: «Он был такой милый. Ну что за люди???», «Сделали же как людям, живи, наслаждайся... нет же... надо все об***ать... нелюди. Слов нет», «А потом удивляемся, чего это у нас парков так мало. Все и все тащат. Звери. Всех в лес».

ИСТОЧНИК KP.RU