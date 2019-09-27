2019-09-27T09:32:42+03:00
Общество

Из Любашинского сада пропала фигурка ангела

Обновленное пространство в Калининском районе открыли всего месяц назад
Петр КИБЕР
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Ангела из Любашинского сада украли неизвестные вандалы. Фото: vk.com/kalininskiy_lightАнгела из Любашинского сада украли неизвестные вандалы. Фото: vk.com/kalininskiy_light
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Всего месяц простоял отреставрированный Любашинский сад без того, чтобы не пострадать от рук вандалов. Лишь 24 августа здесь торжественно открыли новое общественное пространство с зелеными зонами, фонтаном и беседкой в центре водного сооружения. Именно там, на скамейке сидел символ сада - крылатый ангел. Но теперь он украден.

- Пропал ангел из Любашинского сада, - печально сообщают в соцсетях местные жители.

От фигурки остался только железный штырь арматуры, на котором и крепилась фигурка. Торчащую из скамейки железку пока заботливо обмотали тряпками, чтобы кто-нибудь невнимательный не повредил себе нижнюю часть спины.

А горожане с тоской вспоминают ангела и клянут вандалов, которые могли совершить такое варварство: «Он был такой милый. Ну что за люди???», «Сделали же как людям, живи, наслаждайся... нет же... надо все об***ать... нелюди. Слов нет», «А потом удивляемся, чего это у нас парков так мало. Все и все тащат. Звери. Всех в лес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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