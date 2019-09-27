Рыба, сыр и колбаса: за два месяца таможенники изъяли у петербуржцев около двух тонн «санкционки»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-27T10:17:39+03:00

Финские сыры и колбасы везут как для себя, так и ради перепрдажи. Фото: Россельхознадзор/ ursn.spb.ru

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Петербуржцы, часто бывающие в Финляндии или Эстонии, всегда стараются привезти с собой обратно немного сыра, рыбы, колбасы или других товаров, которые (часто справедливо) считают более качественными. Но не многие помнят о нормах провоза через границу. В итоге с купленным, со слезами на глазах, проходится расставаться на таможне. Всего за два неполных месяца у туристов изъяли около двух тонн «санкционки».

- «Рекордсменом» по изъятиям стала российско-финляндская граница. В пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка» инспекторы выявили около 1,5 тонн молочной и мясной продукции, а также рыбы, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Чаще всего в руки стражей таможенного порядка попадалась именно незаконная рыбешка. Ее можно провозить только в готовом виде, о чем многие забывают. Также петербуржцы не соблюдают нормы груза на человека. Горожанам напоминают, что прихватить вкусностей можно не больше 5 килограммов на человека. Все остальное будет безжалостно изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU