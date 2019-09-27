2019-09-27T10:44:12+03:00
Происшествия

Двух петербуржцев задержали за «минирование» банка и колледжа

На «телефонных террористов» заведены уголовные дела
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге завели два уголовных дела за ложное сообщение об угрозе терроризмаВ Петербурге завели два уголовных дела за ложное сообщение об угрозе терроризмаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Двух «шутников», из-за которых на текущей неделе спецслужбам пришлось эвакуировать банк и один из колледжей в Санкт-Петербурге, задержали. В пятницу, 27 сентября, стало известно, что правоохранители нашли мужчину, который накануне обещал устроить теракт в здании «Росбанка» на канале Грибоедова. Человеком, который «заминировал» учебное заведение оказался студент.

- Во вторник, 24 сентября, около 11 часов утра одному из преподавателей Пожарно-спасательного колледжа на проспекте Большевиков пришло на телефон сообщение с угрозой теракта. Номер при этом не определился. Здание было эвакуировано, проведена проверка, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя два дня полицейские нашли владельца телефона, с которого была отправлена угроза. Он принадлежит студенту второго курса данного заведения. «Шутник» задержан и сейчас находится под подпиской о невыезде.

«Террориста», который вчера, 26 сентября, угрожал погромами в «Росбанке» на канале Грибоедова, был задержан в этот же день. 42-летний петербуржец даже не особо старался скрыться, так как позвонил с угрозами сотруднику безопасности банка со своего же телефона.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Мужчине и студенту предстоит ответить за телефонные «шуточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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