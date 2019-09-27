«Гулящая» лошадь нашлась, петербуржцы подкармливают ее яблоками

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-27T10:46:32+03:00

Петербуржцы подкармливают лошадь, которая гуляет по городу сама по себе. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Вопрос о том, что делать с животным, никак не могут решить службы города

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Жители Петербурга с интересом и сочувствием уже больше недели следят за судьбой лошади, которая гуляет по городу сама по себе. Животное, ушедшее от беспечной хозяйки, бродит по 5-миллионному мегаполису, пытаясь найти себе еды. Сердобольные люди подкармливают коняшку яблоками.

- Все та же лошадь. Люди не оставляют ее в беде и подкармливают, - пишут горожане в соцсетях.

Напомним, что первый раз гнедую лошадь первый раз заметили 17 сентября в районе площади Конституции. Неподалеку от пересечения ЗСД с Ленинским проспектом она пыталась...сесть в троллейбус. Видео этого момента не на шутку удивило горожан.

В решение судьбы животного включились общественники, депутаты и различные городские службы, но зашли в тупик: у лошади есть хозяйка, поэтому забрать ее никто не может. Потом коняшка пропала, но теперь вновь нашлась. Впрочем, что делать с ней в отсутствии хозяев по-прежнему никто не знает.

Лошадь не пустили в троллейбус на Ленинском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU