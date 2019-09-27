У буйного петербуржца, пугавшего врачей скорой оружием, изъяли два десятка пистолетов, автомат Калашникова и пулемет

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-27T11:21:24+03:00

Кроме этого в арсенале 59-летнего мужчины в избытке имелись порох и патроны

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Целый арсенал изъяли в квартире буйного петербуржца полицейские Приморского района Северной столицы. Имевшийся в квартире склад оружия удивил даже видавших виды оперативников. А начиналось все с банального вызова скорой помощи.

- В скорую позвонила женщина, которая сообщила, что ее избил отчим. Мужчина был в состоянии опьянения и стал угрожать приехавшим врачам пистолетом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Медики не стали разоружать агрессивного мужчину, а сразу вызвали полицию. Прибывший на место ЧП наряд убедился, что оружие не игрушечное. И пока врачи оказывали пострадавшей женщине помощь, полицейские провели осмотр квартиры.

Тут и обнаружилось, что у нетрезвого петербуржца имелись шесть пистолетов-пулеметов различной конструкции, семь пистолетов, включая два Нагана, обрез винтовки, карабин Винчестер, автомат Калашникова, пулемет Калашникова, а также глушитель для пистолета, детали для оружия, патроны и порох с заготовками пуль и гильз с оборудованием для изготовления, а также многое другое.

По факту заведено дело незаконном обороте оружия, мужчина оставлен под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU