Петербуржцы, чьи родители погибли на войне, смогут посещать их могилы за счет бюджета
Дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут посещать захоронения своих родителей за счет бюджета города. Инициативу предложили депутаты Санкт-Петербурга на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 27 сентября, который был поддержан парламентариями.
- Расходы на проезд и проживание будут компенсироваться самим детям падших воинов и сопровождающим их лицам, поскольку дети погибших защитников Отечества находятся в преклонном возрасте и зачастую к местам захоронения своих родителей ездят в сопровождении детей и внуков, - отметил важный момент в поправке депутат ЗакСа Денис Четырбок.
Предполагается, что власти Северной столицы будут компенсировать денежные расходы детям погибших солдат, которые они тратят на проезд к месту гибели или захоронения родителей. Ведь зачастую многие воины похоронены по всей России. Туда же войдут расходы на бронирование и съем жилья.
Компенсация расходов будет выплачиваться в размере стоимости проезда туда и обратно, но не более 25 тысяч рублей, и стоимости проживания, но не более 5 тысяч рублей, один раз в год.
ИСТОЧНИК KP.RU