Петербуржцы, чьи родители погибли на войне, смогут посещать их могилы за счет бюджета

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-27T11:57:18+03:00

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Дети погибших участников Великой Отечественной войны смогут посещать захоронения своих родителей за счет бюджета города. Инициативу предложили депутаты Санкт-Петербурга на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 27 сентября, который был поддержан парламентариями.

- Расходы на проезд и проживание будут компенсироваться самим детям падших воинов и сопровождающим их лицам, поскольку дети погибших защитников Отечества находятся в преклонном возрасте и зачастую к местам захоронения своих родителей ездят в сопровождении детей и внуков, - отметил важный момент в поправке депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Предполагается, что власти Северной столицы будут компенсировать денежные расходы детям погибших солдат, которые они тратят на проезд к месту гибели или захоронения родителей. Ведь зачастую многие воины похоронены по всей России. Туда же войдут расходы на бронирование и съем жилья.

Компенсация расходов будет выплачиваться в размере стоимости проезда туда и обратно, но не более 25 тысяч рублей, и стоимости проживания, но не более 5 тысяч рублей, один раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU