2019-09-27T12:18:16+03:00
Происшествия

Педофил изнасиловал школьницу средь бела дня прямо в подъезде многоэтажки

ЧП произошло в одном из домов на улице Композиторов
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали педофила, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу.Полицейские поймали педофила, изнасиловавшего 9-летнюю школьницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании школьницы. Нападение на 9-летнюю ученицу третьего класса произошло днем 26 сентября в подъезде дома 29, корпус 1 по улице Композиторов.

- В 13:02 по телефону «112» поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней. Звонившая мать девочки рассказала, что все произошло буквально несколько минут назад, -сообщает источник в правоохранительных органах.

В срочном порядке на адрес прибыла оперативно-следственная группа с кинологом. Пока одни сотрудники опрашивали маму школьницы, другие активно искали вероятного насильника. И вскоре подозреваемый был обнаружен.

Им оказался 27-летний местный житель. Сейчас мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Также оперативники изъяли видеозаписи с камер наблюдения, которые помогут в расследовании.

Петербургским управлением Следкома России возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет. Наказание - от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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