2019-09-27T12:41:56+03:00
Общество

Чиновники объяснили, почему и куда исчез ангел из Любашинского сада

Оказывается, фигурку забрали на ремонт
Петр КИБЕР
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Ангел из Любашинского сада "улетел" на ремонт. но обещал вернуться. Фото: vk.com/kalin_spbАнгел из Любашинского сада "улетел" на ремонт. но обещал вернуться. Фото: vk.com/kalin_spb
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Пропажа фигурки маленького ангела, сидящего на скамейке фонтанного комплекса в Любашинском саду не на шутку встревожила и расстроила петербуржцев. И это не удивительно, ведь отреставрированный сад лишь месяц назад открыли для людей. Речь сразу же пошла о вандалах, которые разрушают все прекрасное. Однако реальность оказалась немного прозаичней.

- За месяц, что работает новый фонтан, Любашинский сад посетило несколько десятков тысяч петербуржцев. Все с удовольствием фотографировались с ангелом в беседке, обнимали его и загадывали желания. Крепления конструкции не выдержали, - сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

Чтобы никто не получил травм, было решено отправить изваяние на ремонт, чтобы авторы скульптуры сделали более прочные крепежи, которые смогут выдержать народную любовь.

А после ангел вновь вернется на свое место и будет дальше радовать горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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