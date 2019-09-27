Чиновники объяснили, почему и куда исчез ангел из Любашинского сада
Пропажа фигурки маленького ангела, сидящего на скамейке фонтанного комплекса в Любашинском саду не на шутку встревожила и расстроила петербуржцев. И это не удивительно, ведь отреставрированный сад лишь месяц назад открыли для людей. Речь сразу же пошла о вандалах, которые разрушают все прекрасное. Однако реальность оказалась немного прозаичней.
- За месяц, что работает новый фонтан, Любашинский сад посетило несколько десятков тысяч петербуржцев. Все с удовольствием фотографировались с ангелом в беседке, обнимали его и загадывали желания. Крепления конструкции не выдержали, - сообщает пресс-служба администрации Калининского района.
Чтобы никто не получил травм, было решено отправить изваяние на ремонт, чтобы авторы скульптуры сделали более прочные крепежи, которые смогут выдержать народную любовь.
А после ангел вновь вернется на свое место и будет дальше радовать горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU