Полицейская собака по горячим следам поймала педофила в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-27T13:46:49+03:00

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Благодаря служебной собаке, полицейским Петербурга быстро удалось задержать подозреваемого в изнасиловании маленькой 9-летней девочки. В четверг, 26 сентября, стражи правопорядка получили сообщение от 35-летней жительницы Выборгского района, которая рассказала, что несколько минут назад над ее дочкой надругался мужчина. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- На вызов по адресу дом 29 по улице Композиторов, где произошло изнасилование, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа районной полиции и кинолог со служебной собакой по имени Жасмин, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Мать девочки рассказала, что около часа дня ее дочь шла домой. За ней в парадную проскочил какой-то мужчина, который набросился на школьницу и изнасиловал прямо в подъезде дома. Служебной собаке дали изучить место преступления. И уже через минуту Жасмин неслась по улицам, напав на след обидчика ребенка. Вскоре полиция задержала 27-летнего безработного из Купчина, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Надо отметить, что в парадной установлены камеры видеонаблюдения, которые следствие приобщило к делу.

ИСТОЧНИК KP.RU