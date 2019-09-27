2019-09-27T14:09:55+03:00
Происшествия

На ЗСД такси влетело в «Солярис», водитель которого пропустил съезд с трассы

По некоторым данным, в аварии пострадала актриса театра «Зазеркалье» Елена Терновая [видео]
Петр КИБЕР
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На ЗСД столкнулись оранжевый "Солярис" и такси. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"На ЗСД столкнулись оранжевый "Солярис" и такси. Фото: vk.com/spb_today / "Мегаполис"
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Серьезное ДТП с участием машины такси произошло днем 27 сентября за Западном скоростном диаметре. Около 13:00 пятницы водитель «Хендэ Солярис» пропустил нужный ему съезд в районе Благодатной улицы и совершил резкий маневр. В этот момент в него и влетела ехавшая сзади машина.

- Судя по всему на оранжевый «Солярис» проехал съезд , который слева , а не справа , как обычно и решили через все ряды налево уйти, - пишут очевидцы последствий аварии в соцсетях.

Ехавший позади автомобиль такси не был готов к такому маневру и влетел в иномарку, прижав ее боком к разделительному ограждению. По словам свидетелей ДТП, в «Хендэ» зажало водителя, его пытаются достать прибывшие на место спасатели. Пассажиры такси также получили травмы и держатся за головы.

По некоторым данным одной из раненых оказалась актриса театра «Зазеркалье» Елена Терновая. О ее состоянии не сообщается. За травмированными на ЗСД уже прилетел вертолет санитарной авиации. В месте аварии на трассе образовалась пробка.

На ЗСД в Петербурге столкнулись такси и рыжий "Солярис".Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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