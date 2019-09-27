2019-09-27T14:10:34+03:00
Происшествия

Улетный кайф: С помощью квадрокоптера петербуржец поставлял наркотики своему товарищу в СИЗО

Пакетики с запрещенным веществом он крепил леской прямо к беспилотнику
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец пытался переслать наркотики другу в СИЗО на квадрокоптере / Фото: Следственный комитет ПетербургаПетербуржец пытался переслать наркотики другу в СИЗО на квадрокоптере / Фото: Следственный комитет Петербурга
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Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков своему знакомому, который находится в следственном изоляторе. Для этого молодой петербуржец выбрал современный способ – квадрокоптер. Однако, как стало известно в пятницу, 27 сентября, беспилотник правоохранители все же заметили и задержали «помощника».

- Версия следствия гласит, что в феврале 2019 года 23-летний петербуржец купил около восьми граммов наркотиков, которые планировал передать своему знакомому, который содержится в СИЗО, - сообщил следственный комитет Северной столицы.

Далее он продумал план. В ночь на 23 февраля он пришел на улицу Октябрьскую в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти, чтобы быть поближе к изолятору, и запустил оттуда беспилотный летательный аппарат. Перед этим парень прикрепил на леску к квадрокоптеру пакетики с наркотиками.

По началу полет шел нормально. Сидевший в СИЗО товарищ по телефону объяснял своему другу, как лететь и давал указания относительно расположения камер на территории изолятора. Однако довести дело до конца молодым людям не удалось, потому что квадрокоптер не смог ускользнуть от глаз правоохранителей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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