2019-09-27T14:35:59+03:00
Общество

Пулково будет обслуживать пассажиров по электронным визам

Однократное разрешение на посещение России выдается бесплатно на 30 дней
Лилия КОЗЛОВА
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Аэропорт Пулково готов обслуживать пассажиров по электронным визамАэропорт Пулково готов обслуживать пассажиров по электронным визамФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский аэропорт Пулково с 1 октября 2019 года начнет принимать туристов из 53 стран мира по электронным визам. В пятницу, 27 сентября, в аэровокзале сообщили, что полностью провели все необходимые технические и организационные мероприятия, а также протестировали оборудование пункта пропуска.

- Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации составляет не более восьми суток с даты въезда, - напомнили в Пулково.

Электронная виза должна быть оформлена не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда. Сделать это можно на сайте Министерства иностранных дел России. По ней туристы могут наслаждаться красотами и достопримечательностями Петербурга и Ленинградской области, однако выезжать за пределы этой территории запрещено.

Воспользоваться удобной электронной визой могут туристы из 53 стран, включая европейские, такие как Австрия, Германия, Греция, Дания, также Индия, Иран, страны Прибалтики, Саудовская Аравия и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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