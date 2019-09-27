2019-09-27T14:59:09+03:00
Происшествия

Грабитель с топором обчистил продуктовый магазин в Ленобласти

Добычей злоумышленника стали 5 тысяч рублей из кассы и еда
Петр КИБЕР
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Безработный петербуржец с топором ограбил продуктовый магазин в Ленобласти.Безработный петербуржец с топором ограбил продуктовый магазин в Ленобласти.Фото: Рустем АХУНОВ
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Неизвестно, что толкнуло нигде не работающего мужчину на ограбление, но за добычей в продуктовый магазин он отправился прихватив с собой топор. Именно в таком виде он и вломился в одну из торговых точек поселка Назия, что в Кировском районе Ленобласти.

- Вечером 26 сентября в помещение продуктового магазина, расположенного на улице Корабельная в садоводстве «Строитель» вошел вооруженный топором мужчина, который потребовал у продавца деньги, - пишут «Невские новости».

Работники магазина разумно решили не перечить «раскольникову» и отдали все, что было в кассе - около пяти тысяч рублей. Видимо посчитав, что этого мало, грабитель прихватил с собой и продукты.

Впрочем, насладиться похищенным он не смог - через несколько часов его задержали полицейские. Горе-налетчиком оказался нигде не работающий 47-летний петербуржец. Все украденное у него изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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