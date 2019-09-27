Мясо и молоко из Ленобласти будут продавать на Красной площади

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-27T15:15:49+03:00

Мясо, молоко и прочую фермерскую продукцию из ленобласти покажут на выставке в Москве. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Картошка, мясо, молоко, рыба, сыры и прочие продукты, прямо, как на колхозном рынке и все это продается на Красной площади, в самом центре Москвы. Такую невероятную, как кажется картину, можно будет увидеть уже совсем скоро. В начале октября в столице России пройдет сельскохозяйственный фестиваль ,участие в котором примут и фермеры с Ленинградской области.

- Первая фермерская ярмарка на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с 4 по 13 октября, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Для фермеров 47 региона власти арендовали три павильона, в которых посетители выставки-ярмарки смогут купить мясную и молочную продукцию, рыбу, в частности корюшку, а также варенья и соленья, соки и многое другое от лучших производителей из Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU