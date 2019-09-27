Мясо и молоко из Ленобласти будут продавать на Красной площади
Картошка, мясо, молоко, рыба, сыры и прочие продукты, прямо, как на колхозном рынке и все это продается на Красной площади, в самом центре Москвы. Такую невероятную, как кажется картину, можно будет увидеть уже совсем скоро. В начале октября в столице России пройдет сельскохозяйственный фестиваль ,участие в котором примут и фермеры с Ленинградской области.
- Первая фермерская ярмарка на главной площади столицы пройдет в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» с 4 по 13 октября, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Для фермеров 47 региона власти арендовали три павильона, в которых посетители выставки-ярмарки смогут купить мясную и молочную продукцию, рыбу, в частности корюшку, а также варенья и соленья, соки и многое другое от лучших производителей из Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU