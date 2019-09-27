2019-09-27T15:50:05+03:00
Общество

В Карелии 80-летняя пенсионерка вынуждена жить в заброшенном санатории

Женщина уже 46 лет стоит в очереди на квартиру, но ее лишь кормят обещаниями [видео]
Петр КИБЕР
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В Карелии пенсионерка живет в заброшенном санатории. Фото: Скрин с видео ГТРК "Карелия"В Карелии пенсионерка живет в заброшенном санатории. Фото: Скрин с видео ГТРК "Карелия"
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Иногда достаточно судьбы одного человека, чтобы понять всю трагичность эпохи перемен, через которую прошла наша страна. Так, в карельской Сортавале, 80-летняя пенсионерка вынуждена жить в заброшенном санатории «Ладога», в котором проработала долгие годы. Идти женщине просто некуда.

- Я здесь 60 лет живу. Раньше, при СССР работала поваром и нам давали служебные комнаты. После начала перестройки санаторий закрыли, а нас оставили здесь, - рассказала Римма Квашникова журналистам ГТРК «Карелия».

Здание так и стояло, ветшая и разрушаясь долгие годы. Позднее его купил московский бизнесмен, которому жильцы достались как обременение. По закону он должен был либо расселить «крепостных», либо привести санаторий в порядок. Но ни того ни другого не сделал.

Люди, которые могли снять жилье, съехали, а пенсионерка, уже 46 лет стоящая в очереди на квартиру, осталась тут одна. Зимой она платит по 6-7 тысяч (половину пенсии) за электричество, чтобы обогреть комнату и ждет обещанного жилья.

Власти Сортавалы надеются переселить женщину в 2020 году. Если деньги будут.

В Карелии 80-летняя пенсионерка живет в заброшенном санатории.Видео: ГТРК "Карелия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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