Разверзлась земля: Проспект Елизарова затопило водой, бьющей из-под асфальта

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-27T16:09:41+03:00

Территория вокруг метро превратилась в бурную реку [видео]

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Возле станции метро «Елизаровская» в Невском районе Петербурга настоящий потоп. Днем в пятницу, 27 сентября, на проезжей части проспекта Елизарова начал проваливаться асфальт в небольшом разломе и через него стала бурным потоком выливаться наружу вода. Очевидцы потопа сняли его на видео и опубликовали ролик в сети.

- Питер настолько дождлив, что дождь идет из-под земли, - шутят петербуржцы в интернете.

На кадрах видно, как из небольшой щели в асфальте льется и льется вода, затапливая дорогу. Из аварийных служб на месте никого не видно, автомобили спокойно продолжают ездить по залитой дороге.

- Асфальт же размоет и может провалиться. Срочно надо вызывать аварийную бригаду, - сетуют горожане.

Местные жители сообщают, что из-за аварии в ближайших домах упал напор холодной воды. По всей видимости, из кранов вся вода ушла под землю.

Проспект Елизарова в Петербурге затопило из разлома в асфальте .

ИСТОЧНИК KP.RU