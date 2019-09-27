Разверзлась земля: Проспект Елизарова затопило водой, бьющей из-под асфальта
Возле станции метро «Елизаровская» в Невском районе Петербурга настоящий потоп. Днем в пятницу, 27 сентября, на проезжей части проспекта Елизарова начал проваливаться асфальт в небольшом разломе и через него стала бурным потоком выливаться наружу вода. Очевидцы потопа сняли его на видео и опубликовали ролик в сети.
- Питер настолько дождлив, что дождь идет из-под земли, - шутят петербуржцы в интернете.
На кадрах видно, как из небольшой щели в асфальте льется и льется вода, затапливая дорогу. Из аварийных служб на месте никого не видно, автомобили спокойно продолжают ездить по залитой дороге.
- Асфальт же размоет и может провалиться. Срочно надо вызывать аварийную бригаду, - сетуют горожане.
Местные жители сообщают, что из-за аварии в ближайших домах упал напор холодной воды. По всей видимости, из кранов вся вода ушла под землю.
Проспект Елизарова в Петербурге затопило из разлома в асфальте .
ИСТОЧНИК KP.RU