Болельщик умер на матче «Зенит» - «Арсенал» в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-27T16:34:57+03:00

Во время игры у мужчины не выдержало сердце, и он скончался по пути в больницу

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Футбольный болельщик «Зенита» умер во время матча любимой команды с «Арсеналом». На прошлой неделе, 13 сентября, мужчина отправился на стадион «Газпром Арена» в Петербурге, поддержать сине-бело-голубых. Однако когда вечером он не вернулся домой, его семья полностью потеряла связь с петербуржцем и даже объявила его в розыск.

- В полицию, 14 сентября, обратилась 39-летняя петербурженка, которая рассказала, что накануне, 13 сентября, ее 67-летний отец ушел из дома и отправился на футбольный матч «Зенит» - «Арсенал», который проходил на «Газпром Арене». После игры мужчина домой не вернулся, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина описала внешность и приметы своего отца полицейским, а также добавила, что он страдает больным сердцем и документов у него с собой нет.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что 67-летний болельщик действительно был на матче. Но во время игры ему стало плохо и со стадиона его забрала скорая помощь. По пути в больницу мужчина умер и был направлен в морг. Но так как документов у него с собой не было, оповестить близких не было возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU