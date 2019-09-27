2019-09-27T16:34:57+03:00
Происшествия

Болельщик умер на матче «Зенит» - «Арсенал» в Петербурге

Во время игры у мужчины не выдержало сердце, и он скончался по пути в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец умер на матче "Зенит" - "Арсенал" от сердечного приступаПетербуржец умер на матче "Зенит" - "Арсенал" от сердечного приступаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Футбольный болельщик «Зенита» умер во время матча любимой команды с «Арсеналом». На прошлой неделе, 13 сентября, мужчина отправился на стадион «Газпром Арена» в Петербурге, поддержать сине-бело-голубых. Однако когда вечером он не вернулся домой, его семья полностью потеряла связь с петербуржцем и даже объявила его в розыск.

- В полицию, 14 сентября, обратилась 39-летняя петербурженка, которая рассказала, что накануне, 13 сентября, ее 67-летний отец ушел из дома и отправился на футбольный матч «Зенит» - «Арсенал», который проходил на «Газпром Арене». После игры мужчина домой не вернулся, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина описала внешность и приметы своего отца полицейским, а также добавила, что он страдает больным сердцем и документов у него с собой нет.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что 67-летний болельщик действительно был на матче. Но во время игры ему стало плохо и со стадиона его забрала скорая помощь. По пути в больницу мужчина умер и был направлен в морг. Но так как документов у него с собой не было, оповестить близких не было возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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