2019-09-27T16:50:26+03:00
Общество

В день матча «Зенита» с «Бенфикой» метро будет работать дольше

Несколько станций вблизи стадиона на Крестовском острове примут пассажиров и в час ночи
Петр КИБЕР
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В день матча "Зенита" с "Бенфикой" метро будет работать допоздна.В день матча "Зенита" с "Бенфикой" метро будет работать допоздна.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В следующую среду, 2 октября, петербургский «Зенит» проведет очередную встречу группового этапа Лиги чемпионов. Игру, которая начнется в 22:00 по местному времени, примет стадион на Крестовском острове. А чтобы все болельщики смогли добраться до дома, метро в эту ночь будет работать дольше.

- С целью обеспечения массовых перевозок после окончания футбольного матча «Зенит» - «Бенфика», , в ночь со 2 на 3 октября 2019 года будет продлена до 01-00 часов работа станций «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая», -сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Что касается остальных станций подземки, то они закроются на вход по обычному графику. Но футбольным фанатам беспокоиться не стоит, никто их в метро не запрет. На выход все вестибюли подземки будут работать до последнего пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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