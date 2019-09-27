Гниющий труп в светлой футболке нашли в болоте в Мурино

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-27T16:59:49+03:00

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Разлагающийся труп в болоте, который находится в лесном массиве, нашли в Мурино. Вечером в четверг, 26 сентября, местный житель недалеко от шоссе в Лаврики увидел тело, похожее на взрослого мужчину. Подойдя ближе, он убедился, что в воде лежит мертвый человек, одетый в светлую футболку.

- В шесть вечера, 26 сентября, 40-летний житель Мурино, который работает специалистом управления безопасности, позвонил в полицию и рассказал о жуткой находке, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели, что у реки Охта в лесном массиве, в болоте находится труп мужчины. Тело лежало лицом вниз в воде. На нем была светлая футболка. По всей видимости, мертвец долгое время пролежал в таком положении, потому что начал уже серьезно гнить.

Сразу определить личность мертвого человека не удалось. Тело было отправлено на экспертизу для того, чтобы установить причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU