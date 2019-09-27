Петербуржец жестоко избил незнакомку, отказавшую ему в оральных ласках

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-27T17:40:05+03:00

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Посетительница кафе в Петербурге была жестоко избита неизвестным посетителем, который хотел принудить ее к оральным ласкам. В четверг, 26 сентября, в больницу города обратилась 30-летняя девушка, которая рассказала, что в ночном заведении на улице Доблести в Красносельском районе на нее напал мужчина с агрессивным сексуальным поведением.

- Примерно в два часа ночи 24 сентября девушка находилась в кафе. С ее слов, между ней и каким-то мужчиной у нее возник конфликт. Неизвестный схватил ее за волосы к туалету за барную стойку, притянул ее голову к области своего паха и стал требовать оральных ласк, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Девушка начала сопротивляться и пыталась отбиться. На что мужчина ударил ее кулаком в живот и влепил пощечину. В больнице у девушки диагностировали сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Со слов хозяина кафе, который был в ту ночь в заведении, он помнит 10 человек, среди которых была та самая девушка. Он рассказал, что дама была пьяна и вела себя вызывающе. Однако он не помнит, чтобы кто-то к ней приставал. Выяснить правду теперь предстоит полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU