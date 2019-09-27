В Петербурге внедрят систему для борьбы с продажей наркотиков через интернет

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-27T18:03:39+03:00

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В Санкт-Петербурге в скором времени к борьбе с продажей наркотиков в интернете подключится специальная программа. С ее помощью правоохранители смогут эффективнее находить распространителей запрещенных веществ в сети. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии, которая состоялась в четверг, 27 сентября.

- Более 70 процентов сбыта всех наркотиков сегодня в Петербурге осуществляется с помощью интернета. Автоматизированный программный комплекс, который сейчас разрабатывается, будет выявлять запрещенную информацию, в том числе в соцсетях, и передавать ее в органы, - сообщили на заседании в Смольном.

Сейчас уже сформировано первоначальное семантическое ядро – список ключевых слов, на основании которых будет осуществляться поиск соответствующих интернет-ресурсов. Система проходит тестирование, а в 2020 году планируется уже ввести ее в полноценную работу.

Планируется, что в дальнейшем эта программа будет использоваться не только для борьбы с продажей наркотиков, но и выявления в сети незаконных азартных игр, экстремистских материалов и другой вредоносной информации, связанной с нарушением закона.

ИСТОЧНИК KP.RU