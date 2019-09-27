Проезд по дамбе в Петербурге ограничат до 6 октября

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-27T18:40:16+03:00

Проезд по дамбе в Петербурге ограничат на неделю / Фото: Instagram КЗС

На дороге, ведущей в Кронштадт, будут менять асфальтовое покрытие

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С пятницы, 27 сентября, и до конца следующей недели, 6 октября, проезд по дамбе Санкт-Петербурга будет ограничен. Об этом сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС). В связи с этим, водителей могут ожидать серьезные пробки при попытке выехать загород.

- В связи с заменой асфальтобетонного покрытия на участке 135-136 километров Невской стороны САД и 24-25 километров Финской стороны вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам, - говорится в официальном Instagram КЗС.

На участке, где будут проводиться дорожные работы, установят предупреждающие знаки и сигнальные средства.

- Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны! Следите за дорожной разметкой, знаками и ограждениями. Соблюдайте скоростной режим, - обратилась к водителям Северной столицы администрация защитной дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU