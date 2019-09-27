2019-09-27T19:03:57+03:00
Дом. Семья

Очаровательная лиса поселилась в Петербурге и позирует на камеру за еду

Голодное животное обосновалось на промзоне в Красногвардейском районе города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Рыжая, голодная лиса поселилась на промзоне в ПетербургеРыжая, голодная лиса поселилась на промзоне в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Рыженькая в «черных сапожках» лиса поселилась на территории одной из промзон на Уманском переулке в Красногвардейском районе Петербурга. В пятницу, 27 сентября, один из местных рабочих рассказал в сети о том, что животное уже неделю прибегает к людям, видимо, в поисках еды. Лисица ведет себя хорошо и никого не трогает, однако охрану смущает присутствие дикого животного в городе.

- Она каждое утро прибегает. Последние дни начала даже позировать на камеру, - рассказал петербуржец в соцсети.

Охранники промзоны, хоть и порадовались гостье, но решили все же избавиться от нее. Для этого позвонили в одну из городских контор по отлову животных. Однако цена, которую им назвали за услугу, мужчинам не понравилась.

Горожане начали сетовать на то, что из-за активной застройки новыми домами, много деревьев вырублено, поэтому голодные лесные животное начали перебираться в город в поисках еды.

Другие напомнили о том, что лисы, хоть и милые с виду, но трогать их не рекомендуется, так как дикое животное может испугаться и укусить. Кроме того, лисы являются разносчиками бешенства.

Рыжая, голодная лиса поселилась на промзоне в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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