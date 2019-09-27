В Смольном назвали шесть лучших скверов Петербурга 2019 года

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-27T19:27:57+03:00

Сады и скверы Северной столицы сошлись в творческом состязании на самую очаровательную и благоустроенную зеленую территорию

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В Смольном назвали шесть самых лучших садов и скверов Санкт-Петербурга 2019 года. В пятницу, 27 сентября, администрация города огласила итоги конкурса «Парад садов». В творческом состязании оценивались качество содержания и новые приемы в оформлении петербургских зеленых зон.

- Основная цель конкурса – повышение профессионального уровня, внедрение новых приемов, обмен опытом. А главный результат – повышение качества городской среды, - подчеркнул председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Так, лучшими в 2019 году стали: сад Даниила Гранина, получивший звание «Уютный сад»; сквер между Дворцовым и Александровской улицей в Петергофе – «Сад для всех»; в номинации «Сад цветов» победил сад между проспектом Науки и улицей Верности; бульвар на проспекте Юрия Гагарина назван «Креативным садом». Также в список вошли Ладожский парк и бульвар Красных Зорь. Они стали победителями в номинации «Сад плюс».

Всего на конкурс были представлены почти два десятка объектов: сады, скверы, парки, бульвары площадью до 3 гектаров. Судьи оценивали цветочное оформление, состояние деревьев, кустарников, газонов и общего благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU