2019-09-27T20:00:10+03:00
Общество

Погода на 28 и 29 сентября в Петербурге будет с дождем и туманом

«Бабье лето» в Северной столице пройдет без изысков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Температура в оба выходных дня не поднимется выше 13 градусов.Температура в оба выходных дня не поднимется выше 13 градусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Выходные 28 и 29 сентября в Санкт-Петербурге будут туманными и слегка дождливыми. Столбик термометра во второй половине текущей недели потихоньку вырос, но это продлится недолго.

- 28 сентября в Петербурге начнется с небольшим кратковременным дождем. Солнышко может изредка выглядывать наружу из-за облаков. Ночь и утро будут местами туманными. Ветер юго-восточный слабый. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, а днем от +11 до +13, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается воскресенья, то синоптики прогнозируют днем местами умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный или южный слабый. Температура ночью будет не выше +7, а в дневное время не больше +13 градусов по Цельсию. Добавим, что остатки «бабьего лета» обещают еще и на понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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