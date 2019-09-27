Фестиваль «Петербургские встречи» проходит в Таллине

СЕГОДНЯ 20:05 2019-09-27T20:05:31+03:00

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Прямо сейчас в столице Эстонской Республики проходит фестиваль «Петербургские встречи». Это уже культурная традиция, которая появилась двадцать лет назад, в 1999 году. Сначала наши артисты и деятели культуры едут в Таллин, а затем эстонцы к нам приезжают с ответным визитом.

26 сентября фестиваль открыл большой гала-концерт «Тайны петербургских мелодий» на сцене концертного зала Alexela. Выступили лучшие из лучших артистов. В этот же день в 17.00 на площади Вабадузе открылась выставка известного мастера фотографии Александра Петросяна «Петербургские истории». Северная столица на его снимках выглядит завораживающим сказочным городом, иногда неузнаваемым и таинственным.

27 сентября на сцене Русского театра Эстонии состоялся спектакль «Олимпия», совместный проект театра-фестиваля «Балтийский дом» и Русского театра Эстонии с участием петербургских и эстонских артистов. Премьерный показ спектакля по пьесе Ольги Мухиной состоялся в феврале 2019 года в Санкт-Петербурге.

Кроме того, состоялись три круглых стола, посвященных вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга и Эстонии в сфере библиотечного дела, театра и образования.

Уверены, что это не последняя встреча и культурные связи будут только крепнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU