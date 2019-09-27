2019-09-27T20:31:01+03:00
Общество

Проезд по Выборгскому шоссе вновь ограничат с 29 сентября

Ремонт продлится почти 1,5 месяца, его сроки уже согласовали в ГАТИ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ранее внезапный ремонт на Выборгском шоссе заставил горожан идти в Петербург пешком. Фото: СОЦСЕТИРанее внезапный ремонт на Выборгском шоссе заставил горожан идти в Петербург пешком. Фото: СОЦСЕТИ
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С 29 сентября ЗАО «ВАД» приступит к ремонту дорожного покрытия Выборгского шоссе. Работы ограничат на участке от КАД до Суздальского проспекта. С 29 сентября по 9 октября дороги закроют незначительно. С 10 по 26 октября подрядчик будет укладывать асфальт. В итоге ремонт должны завершить 10 ноября. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) на публичных обсуждениях заверила и автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, что им обеспечат иной маршрут.

- Для снижения интенсивности движения транспорта предусмотрены объезды данного участка по Парашютной улице и автомобильной дороге «Сортавала», - информирует пресс-служба ГАТИ.

Добавим, что ремонты на Выборгском шоссе ведутся с 15 сентября. Утром 26-го числа жителей Северной столицы возмутила трехкилометровая пробка от Сертолово до города. В Петербург им приходилось добираться пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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