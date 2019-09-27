Неадекват на самосвале "заигрывал" с водителями на Приозерском шоссе

СЕГОДНЯ 21:15 2019-09-27T21:15:47+03:00

Похоже, водитель то ли заснул, то ли пьян. Фото: СОЦСЕТИ

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Вечером 27 сентября на Приозерском шоссе заметили неадекватного водителя самосвала. Машина виляла из стороны в сторону. Естественно, поворотники ни разу не были включены. Каждые 10 секунд водитель заезжал то на одну полосу движения, то на другую, подрезая другие авто.

- Посмотрите, что делает! Ай-яй-яй. Может быть ему плохо? Или он специально это делает? – вопрошает очевидец зигзагообразной езды в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неадекват изрядно напугал проезжавших мимо него водителей. Далеко не каждое авто решалось обогнать опасный транспорт. Пользователи соцсетей посчитали, что такому ездоку место не на трассе, а как минимум в полиции. Кто-то предположил, что водитель серьезно пьян или находится под действиями наркотических средств. И только самые ироничные и стойкие шутили про прогрев резины.

ИСТОЧНИК KP.RU