«Бес какой-то!»: в одном из домов в Купчино таинственно заплясал свет

СЕГОДНЯ 21:50 2019-09-27T21:50:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 9 вечера в доме на пересечении улиц Купчинской и Ярослава Гашека таинственным образом заскакало напряжение в электросети. Свет в подъезде быстро мерцал то в унисон, то в хаотичный разнобой. Инцидент надолго притянул к себе внимание сотни прохожих.

- Что это такое там случилось, что весь свет в подъезде скачет? Бес какой-то… Или Новый год? Это так стремно вообще! – удивляется автор видео в сообществе «Подслушано в Купчино | Фрунзенский район».

Пользователи соцсетей тут же принялись строить свои догадки. Кто-то шутил, что эти скачки напряжения используются как азбука Морзе и петербуржцам якобы сообщают нечто важное. Другие надеялись на вмешательство пришельцев в жизнь человечества или многоэтажную дискотеку. Позже в комментариях появились жители дома со световым шоу. Они не разделяют восторга и сообщают, что в квартирах действительно упало напряжение.

"Бес" в Купчино.

ИСТОЧНИК KP.RU