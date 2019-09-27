«Бес какой-то!»: в одном из домов в Купчино таинственно заплясал свет
Около 9 вечера в доме на пересечении улиц Купчинской и Ярослава Гашека таинственным образом заскакало напряжение в электросети. Свет в подъезде быстро мерцал то в унисон, то в хаотичный разнобой. Инцидент надолго притянул к себе внимание сотни прохожих.
- Что это такое там случилось, что весь свет в подъезде скачет? Бес какой-то… Или Новый год? Это так стремно вообще! – удивляется автор видео в сообществе «Подслушано в Купчино | Фрунзенский район».
Пользователи соцсетей тут же принялись строить свои догадки. Кто-то шутил, что эти скачки напряжения используются как азбука Морзе и петербуржцам якобы сообщают нечто важное. Другие надеялись на вмешательство пришельцев в жизнь человечества или многоэтажную дискотеку. Позже в комментариях появились жители дома со световым шоу. Они не разделяют восторга и сообщают, что в квартирах действительно упало напряжение.
"Бес" в Купчино.
ИСТОЧНИК KP.RU